Une ville, des quartiers Entre Rougemare et Beauvoisine Place du Général de Gaulle Rouen

Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.

17 juillet Entre Rougemare et Beauvoisine

Rdv Devant la statue de Napoléon, Place du Général de Gaulle, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/entre-rougemare-et-beauvoisine .

