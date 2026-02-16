Une ville, des quartiers Entre Rougemare et Beauvoisine Place du Général de Gaulle Rouen
Place du Général de Gaulle Devant la statue de Napoléon Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
2026-07-17
Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.
17 juillet Entre Rougemare et Beauvoisine
Rdv Devant la statue de Napoléon, Place du Général de Gaulle, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/entre-rougemare-et-beauvoisine .
Place du Général de Gaulle Devant la statue de Napoléon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
