Historial des tout-petits (3-6 ans) Historial Jeanne d’Arc Rouen
samedi 18 juillet 2026 · Historial Jeanne d'Arc · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Historial des tout-petits (3-6 ans)
Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15
De l’univers des contes au récit d’une des plus impressionnante épopée de l’Histoire, il n’y a qu’un pas ! Au cours de cette activité, les enfants découvrent l’histoire de Jeanne d’Arc au fil d’un récit spécialement imaginé pour eux. De salle en salle, c’est grâce à plusieurs jeux de manipulation ou d’observation que les tout-petits, sous le regard des parents, s’initient à l’histoire en s’amusant !
Sur réservation .
Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 48 00 reservation@rnsm.fr
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English : Historial des tout-petits (3-6 ans)
L’événement Historial des tout-petits (3-6 ans) Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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