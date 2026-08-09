Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille Rouen
dimanche 9 août 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille
9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:15:00
fin : 2026-08-30 17:15:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-30
Envie de créer tout en adoptant une démarche responsable ?
Cet atelier vous propose de transformer des chutes de cuir destinées au rebut en bijoux et accessoires uniques.
Un moment créatif, accessible et engagé, où imagination et upcycling se rencontrent. .
9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com
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English : Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille
L’événement Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille Rouen a été mis à jour le 2026-08-04 par Seine-Maritime Attractivité
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