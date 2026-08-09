Informations pratiques

Rouen

Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:15:00

fin : 2026-08-30 17:15:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-30

Envie de créer tout en adoptant une démarche responsable ?

Cet atelier vous propose de transformer des chutes de cuir destinées au rebut en bijoux et accessoires uniques.

Un moment créatif, accessible et engagé, où imagination et upcycling se rencontrent. .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com

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English : Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille

L’événement Atelier Créer un accessoire en cuir recyclé- Marcelle bidouille Rouen a été mis à jour le 2026-08-04 par Seine-Maritime Attractivité