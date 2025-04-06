Déjeuner Croisière sur la Seine Rouen
Déjeuner Croisière sur la Seine Rouen samedi 6 juin 2026.
Rouen
Déjeuner Croisière sur la Seine
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-08-23 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Pour le bonheur des yeux et des papilles …
Le bateau quitte doucement les quais rouennais pour vous transporter vers le port et le charmant bourg de La Bouille ou vers les falaises de Belbeuf et leur cadre verdoyant. Dans la grande salle panoramique, un menu gastronomique vous est servi pour un moment inoubliable sur les flots.
e bateau quitte doucement les quais rouennais pour vous transporter vers le port et le charmant bourg de La Bouille ou vers les falaises de Belbeuf et leur cadre verdoyant.
Dans la grande salle panoramique, un menu gastronomique vous est servi pour un moment inoubliable sur les flots.
Départ à 12h30 et retour à 15h15.
(2H45 de navigation)
Deux croisières
1/ Rouen La Bouille
Optez pour l’ambiance portuaire de Rouen entre silos et zones de chargements de marchandises, et découvrez ses curiosités comme le Pavillon de l’écrivain Flaubert.
Les rives se font plus bucoliques alors que vous atteignez La Bouille, pittoresque village qui a tant inspiré les Impressionnistes.
2/ Rouen Oissel
Glissez dans le centre-ville rouennais et contemplez la célèbre cathédrale. En longeant l’Île Lacroix puis Amfreville-la-Mivoie, vous apprécierez le caractère sauvage des bords de Seine jusqu’aux falaises de Belbeuf.
3 Formules au choix
1/ repas avec softs
2/ repas avec kir royal et vins
3/ repas avec vins supérieurs et 2 coupes de Champagne
Choix du placement de votre table placement central ou en supplément vue privilégiée, près des fenêtres. .
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40
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English : Déjeuner Croisière sur la Seine
L’événement Déjeuner Croisière sur la Seine Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Rouen tourisme
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