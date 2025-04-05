Un dimanche entre villes et campagne Rouen

Un dimanche entre villes et campagne

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-30

2026-07-12 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-10-11

Partez à la découverte de la métropole de Rouen, le dimanche.

Visites guidées gratuites sur inscription.

Elbeuf drapière 12 juillet à 15h

Rdv jardin René Youinou, rue Boucher-de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine

La Bouille, un village de bord de Seine 2 août à 15h00

Rdv Parking, route du bac, La Bouille

Le street art aux Sapins 9 août à 15h00

Rdv Centre Jean Texcier, 78 rue Jean-Texcier, Rouen

Côte Sainte-Catherine 16 août à 10h00

Rdv Cimetière du Mont-Gargan, rue Henri Rivière, Rouen

La Bouille, un village de bord de Seine 30 août à 15h00

Rdv Parking, route du bac, La Bouille

Elbeuf drapière 11 octobre à 15h00

Rdv jardin René Youinou, rue Boucher-de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine

