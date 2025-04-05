Un dimanche entre villes et campagne Rouen
Un dimanche entre villes et campagne Rouen dimanche 12 juillet 2026.
Un dimanche entre villes et campagne
Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-30
2026-07-12 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-10-11
Partez à la découverte de la métropole de Rouen, le dimanche.
Visites guidées gratuites sur inscription.
Elbeuf drapière 12 juillet à 15h
Rdv jardin René Youinou, rue Boucher-de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine
https://my.weezevent.com/elbeuf-cite-drapiere-2
La Bouille, un village de bord de Seine 2 août à 15h00
Rdv Parking, route du bac, La Bouille
https://my.weezevent.com/la-bouille-un-village-de-bord
Le street art aux Sapins 9 août à 15h00
Rdv Centre Jean Texcier, 78 rue Jean-Texcier, Rouen
Gratuit, réservation obligatoire https://www.weezevent.com/bo/date/list/1680319
Côte Sainte-Catherine 16 août à 10h00
https://my.weezevent.com/la-cote-sainte-catherine-quelle-histoire
Rdv Cimetière du Mont-Gargan, rue Henri Rivière, Rouen
La Bouille, un village de bord de Seine 30 août à 15h00
Rdv Parking, route du bac, La Bouille
https://my.weezevent.com/la-bouille-un-village-de-bord
Elbeuf drapière 11 octobre à 15h00
Rdv jardin René Youinou, rue Boucher-de-Perthes, Elbeuf-sur-Seine
https://my.weezevent.com/elbeuf-cite-drapiere-2 .
Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
