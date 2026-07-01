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Initiation à la voile, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

dimanche 30 août 2026 · Parc et Canal Camille Claudel · Rouen

Initiation à la voile, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Parc et Canal Camille Claudel
Adresse
allée François Mitterrand, Rouen
Ville
76107 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit et sans inscription

Initiation à la voile Dimanche 30 août, 13h00 Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Embarquez avec le YCR 76 pour une promenade sur l’eau en voilier, et initiez-vous, seul ou en famille, aux plaisirs de la navigation.

Pour plus de renseignement sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal

Activité gratuite et sans réservation, sous réserve des places disponibles et des conditions météorologiques.

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]
Le YCR 76 et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.

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