Initiation à la voile, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen
dimanche 30 août 2026 · Parc et Canal Camille Claudel · Rouen
Informations pratiques
Initiation à la voile Dimanche 30 août, 13h00 Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime
Gratuit et sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00
Embarquez avec le YCR 76 pour une promenade sur l’eau en voilier, et initiez-vous, seul ou en famille, aux plaisirs de la navigation.
Pour plus de renseignement sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal
Activité gratuite et sans réservation, sous réserve des places disponibles et des conditions météorologiques.
Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]
Le YCR 76 et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.
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