Monet, Lumières et Champagne Rouen

Rouen

Monet, Lumières et Champagne

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 22:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-19 2026-07-04 2026-07-17 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-29 2026-09-11 2026-09-26

Chaque été, la cathédrale de Notre-Dame de Rouen s’embrase d’un somptueux feu d’artifice de couleurs à l’occasion de ses spectacles son et lumière, devenus un rendez-vous emblématique du patrimoine normand.

À la nuit tombée, deux créations immersives célèbrent le mouvement impressionniste Floraison sauvage, fresque spectaculaire illustrant le dialogue entre Japon et impressionnisme, et Première Impression, une œuvre onirique inspirée des grands courants artistiques, de l’Impressionnisme au Pop Art.

Nous vous proposons de vivre ce moment depuis un lieu d’exception, habituellement inaccessible, chargé d’histoire et d’émotion l’ancien atelier de Claude Monet, où le maître impressionniste peignit une partie de sa mythique série des Cathédrales. Depuis ce point devue privilégié en hauteur, dominant le parvis, vous profiterez d’une vision saisissante et intégrale de la façade sublimée par les projections lumineuses.

Cette expérience rare est proposée lors d’un nombre très limité de soirées exclusives, les vendredis et samedis de juin à septembre. Une programmation confidentielle qui renforce le caractère précieux et intimiste de cette parenthèse hors du temps.

Pour sublimer l’instant, une coupe de champagne Doré-Léguillette Cuvée Signature, sélectionnée par la cave Arôme et Passions, vous sera servie, accompagnée de la fameuse Tarte Caramel au beurre salé, pâtisserie signature de la Maison Vatelier.

Une soirée d’exception, entre patrimoine, art et gastronomie, pensée pour celles et ceux qui recherchent l’émotion du beau dans ce qu’elle a de plus rare. .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 reservations@rouentourisme.com

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English : Monet, Lumières et Champagne

L’événement Monet, Lumières et Champagne Rouen a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Rouen tourisme