Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen
Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen mardi 12 mai 2026.
Triporteur Mardi 12 mai, 16h00 Jardin Saint Sever 76100 rouen Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T16:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T16:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Jardin Saint Sever 76100 rouen 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
Présence avec un vélo et un triporteur dans le quartier pour une animation hors les murs
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