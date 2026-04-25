Une autre histoire Rouen
Une autre histoire Rouen mardi 12 mai 2026.
Rouen
Une autre histoire
7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:30:00
fin : 2026-05-12 21:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Dans cette conférence gesticulée, l’historien et comédien Jean-Philippe Smadja interroge les récits qui façonnent notre vision de l’histoire et questionne la place du roman national dans les programmes scolaires.
Mêlant analyse historique, récit personnel et énergie scénique sur fond de Heavy Metal, cette conférence gesticulée invite à revisiter notre rapport à l’histoire et à imaginer d’autres façons de la raconter et de la transmettre.
La soirée se prolongera par un temps d’échange avec le public, animé par l’association Les Gesticulations Normandes, engagée dans la promotion de l’éducation populaire et des droits culturels. .
7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une autre histoire
L’événement Une autre histoire Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- En Roue(n) Libre Rouen 25 avril 2026
- LE BURLESK SHOW THEATRE A L’OUEST Rouen 25 avril 2026
- Tu me lis ça ?, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 25 avril 2026
- Cannibales lecteurs, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 25 avril 2026
- Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen 25 avril 2026