Rouen

Une autre histoire

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12 21:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Dans cette conférence gesticulée, l’historien et comédien Jean-Philippe Smadja interroge les récits qui façonnent notre vision de l’histoire et questionne la place du roman national dans les programmes scolaires.

Mêlant analyse historique, récit personnel et énergie scénique sur fond de Heavy Metal, cette conférence gesticulée invite à revisiter notre rapport à l’histoire et à imaginer d’autres façons de la raconter et de la transmettre.

La soirée se prolongera par un temps d’échange avec le public, animé par l’association Les Gesticulations Normandes, engagée dans la promotion de l’éducation populaire et des droits culturels. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Une autre histoire

L’événement Une autre histoire Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité