Bloom, Bibliothèque des Capucins, Rouen

Bloom Mercredi 27 mai, 10h30 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:30:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:30:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Une performance sensorielle en anglais pour les tout-petits, qui les invite à suivre le voyage d’une graine devenant jungle, dans un univers immersif pensé pour éveiller leurs sens et leur curiosité. Dans le cadre du festival Curieux Printemps par la compagnie Mumbo Jumbo.

Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/bloom »}]

Une performance sensorielle en anglais pour les tout-petits.

© Mumbo Jumbo