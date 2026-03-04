Haydn, Beethoven Giulio Cilona

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Durée 1h30, sans entracte

Un concert à l’énergie contagieuse, où la fougue de Beethoven rencontre l’élégance de Haydn. Lorsque Beethoven crée son Cinquième concerto pour piano, il ne se contente pas de le composer il le joue lui-même, dirige l’orchestre tout en livrant une performance virtuose. Ce même élan habite Giulio Cilona qui prend tour à tour la place du soliste, sur piano d’époque, et du chef, explorant cette frontière mouvante entre symphonie et concerto. Avec la symphonie Londres de Haydn, véritable carnet de voyage d’un compositeur aventurier, ce programme fait résonner l’audace et la liberté d’une époque où la musique partait à la conquête du monde.

Dans le cadre de la saison Unanimes !, initiative de l’Association Française des Orchestres .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Haydn, Beethoven Giulio Cilona

L’événement Haydn, Beethoven Giulio Cilona Rouen a été mis à jour le 2026-03-04 par Seine-Maritime Attractivité