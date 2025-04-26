Ouverture des Jeudis, Beethoven grande Fugue

7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Collectif artistique fondé à Rouen sous la direction du chef et violoniste Oswald Sallaberger, la Maison illuminée fait dialoguer musique, patrimoine et création à travers des concerts et projets originaux. Nous invitons le pianiste exceptionnel Frédéric Aguessy à s’associer en soliste à nos concerts afin d’interpréter le magnifique et étonnant concerto #4 de Beethoven.

Le programme

Ludwig van Beethoven

• La grande fugue pour quintette à cordes

• Concerto #4 en Sol majeur opus 48. Allegro moderato. Andante con moto. Rondo vivace

Piano solo, quintette à cordes (version Vinzenz Lachner)

Les artistes ?Frédéric Aguessy, Piano (soliste), Mathilde Ricque, Alto, Thibault Leroy, Violoncelle, Cécile, Tref, Violon, Laurène Helstroffer, Contrebasse, Oswald Sallaberger, direction, violon .

7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : Ouverture des Jeudis, Beethoven grande Fugue

L’événement Ouverture des Jeudis, Beethoven grande Fugue Rouen a été mis à jour le 2026-03-18 par Seine-Maritime Attractivité