Monet au jardin, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Monet au jardin 22 mai – 12 septembre Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:59+02:00

Fin : 2026-09-12T00:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Aller dans un jardin mais pas n’importe lequel, un jardin inspiré des peintres, surtout de Monet, une pause végétale, une bulle artistique, un jardin qui évolue sous les mains de chacun. Une invitation vers un ailleurs un peu plus vert, un peu plus féerique, un peu plus qu’ordinaire, un jardin extraordinaire ! Cette exposition est labellisée par le Festival Normandie Impressionniste.Des ateliers minute sont organisés en amont de l’exposition les mercredis 8 avril, 6 mai et 24 juin de 15 h à 17 h à la bibliothèque !

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/monet-au-jardin »}]

© Citémômes