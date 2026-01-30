Les incontournables en 1h Rouen

Les incontournables en 1h

Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-04-13 16:00:00

fin : 2026-06-09 17:00:00

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 2026-05-12

Découvrez les sites phares de la ville de Rouen, de la Cathédrale Notre-Dame à la place du Vieux-Marché en passant par le Gros-Horloge.

Rencontrer une ville, c’est en découvrir les plus beaux trésors et en savourer l’Histoire ! Suivez le guide, de la Cathédrale à la Place du Vieux Marché, découvrez les maisons à pans de bois et vibrez au souvenir de Jeanne d’Arc. Anecdotes, repères historiques et surprises architecturales sont au programme !

Visite d’une heure en extérieur (pas d’entrée dans les monuments) .

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

