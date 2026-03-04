Dans les coulisses d’un film, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Dans les coulisses d’un film Mardi 9 juin, 19h30 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:30:00+02:00

Dans le cadre du 25e festival de court métrage Courtivore, découvrez une étude de cas autour du court métrage RIVES.Sorti en 2025, RIVES est un film de 23 minutes, réalisé par Arthur Cahn et produit par Helen Olive de la société de production 5 à 7 Films.Au programme :

projection du film ;

rencontre avec le réalisateur et la productrice autour des étapes de fabrication du court métrage.

SynopsisDeux ados dérivent malgré eux sur une bouée sur un fleuve. Ils vont être recueillis par un frère et une sœur. C’est la rencontre de deux jeunesses issues de deux milieux différents.Un film soutenu et accueilli par la Région Normandie, en partenariat avec le CNC et en association avec Normandie Images.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Étude de cas sur la fabrication du court métrage.

