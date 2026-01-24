Festival Graines de Jardin Jardin des plantes Rouen

Festival Graines de Jardin

Jardin des plantes 114ter Place des Martyrs de la Résistance Rouen Seine-Maritime

Explorez l’univers floral de Graines de Jardin en flânant dans le jardin des Plantes de Rouen et partez à la rencontre d’exposants passionnés. Cette année, la thématique porte sur les jardins d’Afrique. Ne passez pas à côté du vide-jardin, un espace idéal pour échanger boutures, plantes et outils variés, participez à des ateliers créatifs et échangez avec des amateurs de jardinage. .

