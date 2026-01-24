Festival Graines de Jardin Jardin des plantes Rouen
Festival Graines de Jardin Jardin des plantes Rouen samedi 23 mai 2026.
Festival Graines de Jardin
Jardin des plantes 114ter Place des Martyrs de la Résistance Rouen Seine-Maritime
Samedi 2026-05-23
2026-05-24
2026-05-23
Explorez l’univers floral de Graines de Jardin en flânant dans le jardin des Plantes de Rouen et partez à la rencontre d’exposants passionnés. Cette année, la thématique porte sur les jardins d’Afrique. Ne passez pas à côté du vide-jardin, un espace idéal pour échanger boutures, plantes et outils variés, participez à des ateliers créatifs et échangez avec des amateurs de jardinage. .
Jardin des plantes 114ter Place des Martyrs de la Résistance Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : Festival Graines de Jardin
