La Nuit des Musées Rouen
La Nuit des Musées Rouen samedi 23 mai 2026.
La Nuit des Musées
Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une incroyable programmation tient en éveil les musées de la Métropole la nuit du 23 mai 2026 !
De nombreuses animations sont à découvrir dans un cadre insolite !
Programmation à venir sur notre site internet. .
English : La Nuit des Musées
