La Nuit des Musées Rouen

La Nuit des Musées

Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Une incroyable programmation tient en éveil les musées de la Métropole la nuit du 23 mai 2026 !

De nombreuses animations sont à découvrir dans un cadre insolite !

Programmation à venir sur notre site internet. .

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

