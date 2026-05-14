Soirée 100% Femmes Le Bar’Ouf Rouen
Soirée 100% Femmes Le Bar’Ouf Rouen jeudi 21 mai 2026.
Rouen
Soirée 100% Femmes
Le Bar’Ouf 11 Bis Rue de Fontenelle Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-22 02:00:00
Date(s) :
2026-05-21
C’est une soirée 100% femmes caritative, l’entrée est gratuite , sur place cocktails, buffet sucré, DJ SET, jeu concours, goodies, et navettes gratuites pour rentrer en toute sécurité! .
Le Bar’Ouf 11 Bis Rue de Fontenelle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 66 41 71
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English : Soirée 100% Femmes
L’événement Soirée 100% Femmes Rouen a été mis à jour le 2026-05-11 par Seine-Maritime Attractivité
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