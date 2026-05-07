Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen Église Saint Godard Rouen
Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen Église Saint Godard Rouen vendredi 15 mai 2026.
Rouen
Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen
Église Saint Godard 1 Place Saint-Godard Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-15
La Semaine Musicale “Ensemble” arrive bientôt à l’Église Saint Godard de Rouen !
Découvrez dix concerts uniques du 15 au 24 mai 2026, mêlant voix, instruments, improvisation et grands récitals d’orgue.
Programme
Vendredi 15 mai 20h00
Concert d’improvisation autour de la vie de Sainte Jeanne d’Arc
Lionel Coulon, Hubert Haye, Antonin Proust
Libre participation
Concert d’improvisation autour de la vie de Sainte Jeanne d’Arc Semaine Musicale Ensemble
Samedi 16 mai 20h00
Flûte traversière & Orgue
Anne Coulon (flûte), Hubert Haye (orgue)
14 € 10 €
Concert Flûte traversière et Orgue Semaine Musicale Ensemble
Dimanche 17 mai 17h00
Quintette de Cuivres & Orgue
Quintette dirigé par Christopher Dufay, Lionel Coulon (orgue)
14 € 10 €
Concert Quintette de Cuivres et Orgue Semaine Musicale Ensemble
Lundi 18 mai 20h00
Classes de Musique de chambre CRR de Rouen
Élèves des classes de musique de chambre
Libre participation
Concert Classes de Musique de chambre CRR de Rouen Semaine Musicale Ensemble
Mardi 19 mai 20h00
Maîtrise Saint Evode
Vinicius Guimarães Barbosa (direction), Lionel Coulon & Monika Beuzelin (orgues)
14 € 10 €
Concert Maîtrise Saint-Evode Semaine Musicale Ensemble
Mercredi 20 mai 20h00
Ensemble Vocal de Rouen
Karl Espinasse (direction), Axel Lebas (orgue)
14 € 10 €
Concert Ensemble Vocal de Rouen Semaine Musicale Ensemble
Jeudi 21 mai 20h00
Ensemble Vocal Choregia
Chanteurs de Choregia
14 € 10 €
Concert Ensemble Vocal Choregia Semaine Musicale Ensemble
Vendredi 22 mai 20h00
Récital d’orgue Daniel Roth
Daniel Roth (orgue)
14 € 10 €
Concert Récital d’orgue par Daniel ROTH Semaine Musicale Ensemble
Samedi 23 mai 20h00
Récital d’orgue Christophe Mantoux
Christophe Mantoux (orgue)
14 € 10 €
Concert Récital d’orgue par Christophe MANTOUX Semaine Musicale Ensemble
Dimanche 24 mai 18h00
Orchestre Symphonique Opus76
Orchestre Opus76, direction Tristan Benveniste, Antonin Proust (orgue)
14 € 10 €
Concert Orchestre Symphonique Opus76 Semaine Musicale Ensemble
Informations et réservations
https://osgr.fr
Ouverture des réservations le 15 Mars ! .
Église Saint Godard 1 Place Saint-Godard Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen
L’événement Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme
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