Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen Église Saint Godard Rouen

Rouen

Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen

Église Saint Godard 1 Place Saint-Godard Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-15

La Semaine Musicale “Ensemble” arrive bientôt à l’Église Saint Godard de Rouen !

Découvrez dix concerts uniques du 15 au 24 mai 2026, mêlant voix, instruments, improvisation et grands récitals d’orgue.

Programme

Vendredi 15 mai 20h00

Concert d’improvisation autour de la vie de Sainte Jeanne d’Arc

Lionel Coulon, Hubert Haye, Antonin Proust

Libre participation

Concert d’improvisation autour de la vie de Sainte Jeanne d’Arc Semaine Musicale Ensemble

Samedi 16 mai 20h00

Flûte traversière & Orgue

Anne Coulon (flûte), Hubert Haye (orgue)

14 € 10 €

Concert Flûte traversière et Orgue Semaine Musicale Ensemble

Dimanche 17 mai 17h00

Quintette de Cuivres & Orgue

Quintette dirigé par Christopher Dufay, Lionel Coulon (orgue)

14 € 10 €

Concert Quintette de Cuivres et Orgue Semaine Musicale Ensemble

Lundi 18 mai 20h00

Classes de Musique de chambre CRR de Rouen

Élèves des classes de musique de chambre

Libre participation

Concert Classes de Musique de chambre CRR de Rouen Semaine Musicale Ensemble

Mardi 19 mai 20h00

Maîtrise Saint Evode

Vinicius Guimarães Barbosa (direction), Lionel Coulon & Monika Beuzelin (orgues)

14 € 10 €

Concert Maîtrise Saint-Evode Semaine Musicale Ensemble

Mercredi 20 mai 20h00

Ensemble Vocal de Rouen

Karl Espinasse (direction), Axel Lebas (orgue)

14 € 10 €

Concert Ensemble Vocal de Rouen Semaine Musicale Ensemble

Jeudi 21 mai 20h00

Ensemble Vocal Choregia

Chanteurs de Choregia

14 € 10 €

Concert Ensemble Vocal Choregia Semaine Musicale Ensemble

Vendredi 22 mai 20h00

Récital d’orgue Daniel Roth

Daniel Roth (orgue)

14 € 10 €

Concert Récital d’orgue par Daniel ROTH Semaine Musicale Ensemble

Samedi 23 mai 20h00

Récital d’orgue Christophe Mantoux

Christophe Mantoux (orgue)

14 € 10 €

Concert Récital d’orgue par Christophe MANTOUX Semaine Musicale Ensemble

Dimanche 24 mai 18h00

Orchestre Symphonique Opus76

Orchestre Opus76, direction Tristan Benveniste, Antonin Proust (orgue)

14 € 10 €

Concert Orchestre Symphonique Opus76 Semaine Musicale Ensemble

Informations et réservations

https://osgr.fr

Ouverture des réservations le 15 Mars ! .

Église Saint Godard 1 Place Saint-Godard Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen

L’événement Concerts d’orgues à l’église Saint-Godard de Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme