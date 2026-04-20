Rouen

Padre Guilherme DJ set en plair air

3 Place de la Madeleine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

À l’occasion de l’ouverture des fêtes Jeanne d’Arc, retrouvez Padre Guilherme Place de la Madeleine, un prêtre portugais qui est aussi DJ! Il est devenu une star de la musique électronique.

Début des festivités dès 20h avec Panache .

3 Place de la Madeleine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Padre Guilherme DJ set en plair air

L’événement Padre Guilherme DJ set en plair air Rouen a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Rouen tourisme