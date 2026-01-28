Sur les pas de Jeanne d’Arc Rouen

Sur les pas de Jeanne d’Arc

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Dans le cadre des fêtes Jeanne d’Arc, retrouvez le souvenir de la Pucelle dans les rues de Rouen.

Empruntez le chemin parcouru par Jeanne d’Arc du donjon où elle a été interrogée, au palais archiépiscopal où s’est déroulé son procès jusqu’à la place du Vieux Marché, lieu de son supplice, en 1431, et ressentez la présence de cette héroïne devenue un mythe. .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

