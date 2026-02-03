Jeanne d’Arc, le secret du manuscrit , escape game urbain Rouen
Jeanne d’Arc, le secret du manuscrit , escape game urbain Rouen jeudi 14 mai 2026.
Jeanne d’Arc, le secret du manuscrit , escape game urbain
Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-05-14 16:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Malette en main, découvrez une nouvelle façon d’explorer les rues de Rouen et ses trésors ! Orientation, énigmes, clés, coffres, vous avez 1h30 pour trouver la solution du mystère avant qu’il ne soit trop tard !
Scénario 2024
Durant les Fêtes Jeanne d’Arc jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai 2026
Une célèbre archéologue spécialiste de Jeanne d’Arc disparaît et une étrange mallette est retrouvée dans ses affaires. A-t-elle trouvé les traces d’un trésor ? Est-elle en danger ? Du bucher de Jeanne en passant par des lieux emblématiques de l’histoire de Rouen, coopérez pour faire la lumière sur cette affaire.
Jeu conseillé à partir de 10 ans. Les enfants peuvent participer dès 7 ans mais devront demander de l’aide aux adultes pour certaines énigmes.
Si vous faites partie d’un groupe inférieur à 5 personnes et dans le cas de forte affluence, vous êtes potentiellement susceptible de jouer avec d’autres participants, merci de votre compréhension .
Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
