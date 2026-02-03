Jeanne d’Arc, le secret du manuscrit , escape game urbain Rouen

Jeanne d’Arc, le secret du manuscrit , escape game urbain

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-05-14 16:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Malette en main, découvrez une nouvelle façon d’explorer les rues de Rouen et ses trésors ! Orientation, énigmes, clés, coffres, vous avez 1h30 pour trouver la solution du mystère avant qu’il ne soit trop tard !

Scénario 2024

Durant les Fêtes Jeanne d’Arc jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai 2026

Une célèbre archéologue spécialiste de Jeanne d’Arc disparaît et une étrange mallette est retrouvée dans ses affaires. A-t-elle trouvé les traces d’un trésor ? Est-elle en danger ? Du bucher de Jeanne en passant par des lieux emblématiques de l’histoire de Rouen, coopérez pour faire la lumière sur cette affaire.

Jeu conseillé à partir de 10 ans. Les enfants peuvent participer dès 7 ans mais devront demander de l’aide aux adultes pour certaines énigmes.

Si vous faites partie d’un groupe inférieur à 5 personnes et dans le cas de forte affluence, vous êtes potentiellement susceptible de jouer avec d’autres participants, merci de votre compréhension .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

