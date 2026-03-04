Cello 360 Break Christian-Pierre La Marca & Yaman Okur Rouen

Cello 360 Break Christian-Pierre La Marca & Yaman Okur

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 21:00:00

2026-05-12

Durée 1h, sans entracte

Agilité du corps, virtuosité de la musique le violoncelle dialogue avec le breakdance pour un concert dansé qui explore de nouvelles voies.

Faire dialoguer deux mondes a priori aussi lointains que la musique pour violoncelle seul et le breakdance ? C’est le pari fou que se sont lancés deux références de leur discipline, unies par la volonté de créer ensemble un objet artistique hors normes, dont l’agilité est le trait commun. Christian-Pierre La Marca d’un côté, et Yaman Okur, champion du monde de breakdance de l’autre, ont appris à parler leurs langues respectives et ont imaginé un battle poétique dont Bach, Rameau, Chaplin ou les Beatles sont les DJ. Ce programme audacieux dévoile un instrument caméléon, virtuose et émouvant. .

30 Rue Bourg l'Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

