Crochethé : un châle pour l’été, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Crochethé : un châle pour l’été Samedi 2 mai, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T15:00:00+02:00

Vous maîtrisez les bases du crochet ? Vous avez envie de commencer à crocheter un châle ? Cet atelier est fait pour vous.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/crochethe-un-chale-pour-lete »}]

Vous avez envie de commencer à crocheter un châle ? Cet atelier est fait pour vous.

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