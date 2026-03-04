Sur les traces de Mongo Béti, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Sur les traces de Mongo Béti 2 – 31 mai Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Écrivain engagé, Mongo Béti, qui se définissait comme « un écrivain africain de langue française », est mis à l’honneur à travers une exposition invitant à découvrir son œuvre prolifique, ses écrits et ses engagements.Une autre exposition consacrée à l’analyse de son oeuvre et à ses résonances actuelles est à découvrir à l’Alliance Française de Normandie du 17 juin au 17 juillet.

