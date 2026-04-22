Rouen

[R]Évolutions à l’Historial Jeanne d’Arc

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-03

Du 3 au 13 mai prochain, le festival [R]Evolutions revient à l’Historial Jeanne d’Arc.

Figure féminine historique devenue mythe, Jeanne d’Arc incarne à la fois le courage et la détermination, mais aussi un récit complexe façonné par les siècles. En écho à cette figure, le festival [R]évolutions revient pour sa 3? édition et interroge la manière dont se construisent les récits de notre mémoire collective.

Pendant huit jours de spectacles, de performances, d’ateliers et de temps de partage, le festival donne chair et voix à des récits invisibilisés, ceux qui échappent aux manuels et aux narrations dominantes.

Comme Jeanne en son temps, ces voix en marge portent des parcours singuliers, traversés de luttes, de résistances et d’une soif de liberté. Elles nous rappellent que l’histoire n’est jamais figée mais une matière en mouvement, faite de tensions, de silences et de lignes de fracture.

Plus qu’un lieu de mémoire, l’Historial Jeanne d’Arc se déploie à travers cette programmation comme un espace vivant, ouvert au dialogue et à la réflexion où l’histoire éclaire notre regard sur le monde contemporain. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : [R]Évolutions à l’Historial Jeanne d’Arc

L’événement [R]Évolutions à l’Historial Jeanne d’Arc Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité