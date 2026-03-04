Tu me lis ça ?, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Tu me lis ça ? Samedi 25 avril, 10h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Un rendez-vous de lecture individuelle dès le plus jeune âge ! Il n’est jamais trop tôt pour favoriser la rencontre des enfants et des livres. L’enfant choisit son livre, sa position d’écoute et le rythme de la lecture. La bibliothécaire prête sa voix et les adultes présents sont invités, s’ils le souhaitent, à prêter la leur, pour que l’enfant puisse même choisir son lecteur.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/tu-me-lis-ca »}]

Un rendez-vous de lecture individuelle dès le plus jeune âge ! Il n’est jamais trop tôt pour favoriser la rencontre des enfants et des livres.

© Rouen Bibliothèques