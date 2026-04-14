Atelier – La Fresque du sexisme, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

Atelier – La Fresque du sexisme Jeudi 23 avril, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

Prix libre à partir de 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:30:00+02:00

Plongez dans l’expérience immersive et pédagogique de La Fresque du sexisme !

Vous sentez que les inégalités de genre sont partout mais ne savez pas toujours comment les décrypter et agir ?

Envie d’un moment d’échange puissant, d’introspection et de solutions concrètes ?

Rejoignez-nous pour une session immersive et interactive qui change la donne !

La Fresque du sexisme, c’est 3 heures d’exploration collective pour :

✅ Décoder l’impact des stéréotypes de genre dans nos vies et dans la société

✅ Comprendre les mécanismes invisibles qui entretiennent le sexisme

✅ S’outiller pour agir individuellement et collectivement

✅ Expérimenter un espace d’écoute et de partage bienveillant

Comment ça se passe ?

Réflexion & prises de conscience : En équipe, vous tissez les liens entre des faits concrets et vos expériences personnelles à travers un jeu de cartes dynamique.

Ressentis & émotions : Un temps pour partager, s’exprimer et écouter, sans tabou et un cadre de confiance sécurisant.

Leviers d’action & mises en situation : On passe de la théorie à la pratique ! Repérez vos marges d’action et entraînez-vous à réagir face au sexisme du quotidien.

Pourquoi participer ?

Parce que comprendre, c’est déjà agir. Parce que déconstruire le sexisme ensemble, c’est se donner du pouvoir. Parce qu’on ressort de cet atelier avec des clés, de l’énergie et une envie furieuse de faire bouger les choses !

Tout le monde est bienvenu·e !

Il s’agit d’un atelier à destination du grand public et non des expert·es du sujet. Vous pourrez candidater pour vous former par la suite à la facilitation si vous souhaitez vous engager concrètement dans l’association.

Merci d’arriver en avance, afin que l’atelier puisse débuter et terminer à l’heure prévue.

L’association La Fresque du sexisme œuvre pour visibiliser et enrayer les inégalités de genre, en outillant un réseau engagé.

Inscription : https://www.billetweb.fr/atelier-la-fresque-du-sexisme-rouen

Coworking Rouen la Maison bleue 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-la-fresque-du-sexisme-rouen »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-la-fresque-du-sexisme-rouen »}]

Plongez dans l’expérience immersive et pédagogique de La Fresque du sexisme ! sexisme inégalités