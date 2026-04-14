Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen
Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen jeudi 23 avril 2026.
Déclics : rendez-vous numériques individuels Jeudi 23 avril, 16h30 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:15:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:15:00+02:00
Vous avez des questions sur votre PC, smartphone ou tablette ?Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques ! Nous vous aiderons à mieux utiliser vos appareils, vos logiciels ou à résoudre des problèmes techniques.**Important : Si votre problème est lié à votre matériel, n’oubliez pas de l’apporter !**Ces sessions sont personnalisées et adaptées à vos besoins.
Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-rendez-vous-numeriques-individuels-0 »}]
Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.
© Gerd Altmann de Pixabay
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Rouen au pas des chevaux Rouen 14 avril 2026
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Parment, Rouen 15 avril 2026
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen 16 avril 2026