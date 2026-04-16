Rouen

En Roue(n) Libre

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Nouveauté ! La Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen, en partenariat avec les associations étudiantes rouennaises, organisent samedi 25 avril 2026 un grand événement étudiant l’occasion de se réunir pour un moment festif et convivial, ouvert à toutes et tous ! Tout au long de la journée, différentes animations seront proposées dans les rues de Rouen par les associations étudiantes partenaires.

Au programme

FEDER GAMES

De 9h à 18h Parc-canal Camille-Claudel, rue Jeanne-d’arc, place Foch, place de la Cathédrale.

C’est une Olympiade étudiante organisée par la FEDER regroupant une vingtaine d’équipes (bureaux des étudiants de toutes les filières universitaires et écoles d’enseignement supérieur).

COURSE SOLIDAIRE

De 9 h à 11 h Quais bas rive gauche Départ près du 108.

Une course solidaire (de 6 ou 12 km) est organisée sur les quais bas rive gauche par un collectif de 8 associations humanitaires de la faculté de médecine Ben’Enfance, Med’International, Mada’care, Nepal’aide, Solidar’India, UniCam, We Cam’bodge et Sen’Action. L’objectif est de récolter des fonds pour les projets humanitaires des étudiants l’été prochain. Un stand de massage sera également proposé par les étudiants en kinésithérapie.

PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF

De 11 h 30 à 12 h 30 Parc-canal Camille-Claudel.

Après la course solidaire et les épreuves matinales des FEDER Games, les étudiants seront invités à partager un repas sous forme de pique-nique partagé autour du parc-canal Camille Claudel.

PARADE

De 13 h 30 à 14 h 30 Départ place Saint-Sever et arrivée place de la Cathédrale.

Avec la fanfare de la Vashfol, une parade déambulera en musique de la place Saint-Sever jusqu’à la place de la Cathédrale. À l’arrivée la symbolique remise des clefs de la ville marquera le début des animations et la reprise des épreuves.

KERMESSE SOLIDAIRE

De 14 h à 17 h Place Saint-Sever.

Organisée par l’Afev (association qui lutte contre les inégalités éducatives et crée des liens solidaires entre campus et quartiers populaires). L’objectif est de rassembler les bénévoles étudiants et les familles autour dans un événement festif et ludique. Différents ateliers, créatifs et sportifs seront ouverts à tous pour mêler culture et engagement solidaire. La radio HDR sera également présente pour animer la place avec l’enregistrement de podcasts.

VILLAGE ASSOCIATIF

De 14 h à 18 h Rue Jeanne-d’Arc.

Un village associatif présentant une quinzaine de stands associatifs étudiants coordonné par Citizens, association qui promeut l’engagement citoyen des étudiants.

SCÈNE OUVERTE & CONCERTS

De 14 h à 22 h Place de la Cathédrale.

La place accueillera une scène ouverte, animée par Radio Campus Rouen, pour permettre aux talents étudiants (musique et danse) de se produire durant l’après-midi jusqu’à 18h. La journée se clôturera avec un concert qui débutera à 20h de l’artiste rouennaise Dj Polly puis un set du DJ Upsilone, programmés en partenariat avec le 106. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : En Roue(n) Libre

L’événement En Roue(n) Libre Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Rouen tourisme