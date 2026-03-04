Turandot, énigmes au musée Opéra participatif

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:15:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06

Durée 1h15, sans entracte

En français surtitré

Un chef-d’œuvre de Puccini, pour les grands et les petits ! Plongez dans l’univers envoûtant de Turandot, inspiré d’un conte chinois qui se réinvente ici pour toucher les cœurs de chacun. Une aventure musicale participative à vivre en famille pour une expérience inédite, où la scène ne se limite pas aux artistes, mais s’ouvre aux spectateurs. Dans un élan de communion, chaque spectateur devient acteur de l’histoire et chante avec la troupe les airs les plus emblématiques. Imaginez l’émotion palpable dans l’air, lorsque les notes s’élèvent et que les cœurs battent à l’unisson. Cette approche participative promet de transformer la salle en un espace de vibrantes communions. Le temps d’une nuit d’énigmes au musée, venez aider le jeune Calaf à retrouver la princesse Turandot et laissez-vous emporter par la puissance de l’émotion partagée !

Coproduction As.Li.Co Teatro Sociale di Como, Opéra Grand Avignon, Opéra Orchestre Normandie Rouen

– Séances d’apprentissage des chants, dimanches 12 et 26 avril 10h30

– Répétition finale des chants, 1h avant le spectacle

– Séance Relax, samedi 2 mai 18h

– Représentation interprétée en Langue des Signes Française, dimanche 3 mai 16h .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Turandot, énigmes au musée Opéra participatif

L’événement Turandot, énigmes au musée Opéra participatif Rouen a été mis à jour le 2026-03-04 par Seine-Maritime Attractivité