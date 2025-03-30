Rouen

Impressionnisme, Rouen vue par Monet…

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-28 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27

Arpentez les rues qui ont marqué les maîtres de l’impressionnisme et contemplez les œuvres au Musée des Beaux-Arts.

Points clés

Visite dedans/dehors

Musée des Beaux-Arts

Les grands peintres impressionnistes

Terre d’inspiration et d’expérimentation, Rouen a attiré de nombreux artistes à la recherche de motifs nouveaux. Monet a transformé la Cathédrale en icône artistique, Pissarro a été fasciné par l’industrie galopante, tandis que Gauguin se tourne vers la nature et sa famille.

Accompagné d’un guide, marchez dans leurs pas et découvrez Rouen à travers leurs toiles avant d’admirer les chefs-d ’œuvres impressionnistes du musée des Beaux-Arts, plus grande collection après Paris. .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Impressionnisme, Rouen vue par Monet…

L’événement Impressionnisme, Rouen vue par Monet… Rouen a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Rouen tourisme