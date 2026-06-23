Rouen

Vacances caribéennes

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Direction les récifs coralliens des tropiques ! Les enfants découvrent les poissons tropicaux, apprennent à les reconnaître et explorent le rôle de chaque espèce dans l’équilibre des récifs coralliens. Une activité ludique pour comprendre les écosystèmes marins et les enjeux de leur préservation.

Inscription directement à l’accueil de l’Atrium le jour de votre visite.

Lien pour en savoir plus https://atriumnormandie.fr/evenements/vacances-scolaires/ .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Vacances caribéennes

L’événement Vacances caribéennes Rouen a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité