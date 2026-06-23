Vacances caribéennes Rouen
Vacances caribéennes Rouen dimanche 12 juillet 2026.
Rouen
Vacances caribéennes
115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Direction les récifs coralliens des tropiques ! Les enfants découvrent les poissons tropicaux, apprennent à les reconnaître et explorent le rôle de chaque espèce dans l’équilibre des récifs coralliens. Une activité ludique pour comprendre les écosystèmes marins et les enjeux de leur préservation.
Inscription directement à l’accueil de l’Atrium le jour de votre visite.
Lien pour en savoir plus https://atriumnormandie.fr/evenements/vacances-scolaires/ .
115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr
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L’événement Vacances caribéennes Rouen a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité
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