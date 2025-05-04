Les concerts d’orgue à l’abbatiale Saint-Ouen Abbatiale Saint-Ouen Rouen

Rouen

Les concerts d’orgue à l’abbatiale Saint-Ouen

Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19

L’orgue monumental de l’abbatiale Saint-Ouen, dernier chef-d’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll, résonne depuis 1890 avec une puissance inégalée. Mais après 135 ans, il a besoin de vous ! Participez aux concerts exceptionnels organisés pour sa restauration et aidez à préserver cette merveille musicale pour les générations futures.

Points clés

Concert exceptionnel du Nouvel An le jeudi 1er janvier

Le grand orgue d’Aristide Cavaillé-Coll

Edifice majeur de l’art gothique

Pour faire connaître l’instrument au plus grand nombre et sensibiliser toutes celles et ceux qui pourront contribuer à la collecte des fonds nécessaires aux travaux que nécessite la mécanique du Grand-Orgue, l’Association de l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen vous propose un concert tous les dimanches à 17h.

Une belle occasion d’entendre le grand orgue d’Aristide Cavaillé-Coll, mondialement connu et de participer à sa sauvegarde.

Durée 30 40 minutes

Tarif plein 12 €

Tarif réduit 9 € (enfants de moins de 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi, sur justificatif)

Les prix incluent les frais de réservation en ligne

Pendant les travaux, la musique continue ! Pour protéger l’orgue de l’abbatiale, il est entièrement recouvert d’une bâche spéciale, conçue pour bloquer la poussière… mais pas la musique. Même s’il reste invisible pendant les concerts, la pureté et la puissance de ses notes se déploient dans toute l’église. Et grâce à la retransmission en direct sur grand écran, vous pouvez voir chaque geste des organistes comme si vous étiez à leurs côtés.

Organistes

Dimanche 11 janvier 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 18 janvier 2026 Sarah KIM Dimanche 25 janvier 2026 François MENISSIER Dimanche 1er février 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 8 février 2026 Samuel GASKIN Dimanche 15 février 2026 Sarah KIM Dimanche 22 février 2026 Arthur NICOLAS-NAUCHE Dimanche 1er mars 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 8 mars 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 15 mars 2026 François MENISSIER Dimanche 22 mars 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 29 mars 2026 Lionel COULON

Dimanche 5 avril 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 12 avril 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 19 avril 2026 Serena Di NUZZO Dimanche 26 avril 2026 Andy DEWAR Dimanche 3 mai 2026 Concert organisé en partenariat Carillon de la cathédrale de Rouen Dimanche 10 mai 2026 Andy DEWAR Dimanche 17 mai 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 24 mai 2026 François MENISSIER Dimanche 31 mai 2026 Sarah KIM Dimanche 7 juin 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 14 juin 2026 Axel LEBAS Dimanche 21 juin 2026 Victoria ULRIKSEN Dimanche 28 juin 2026 Sarah KIM Dimanche 5 juillet 2026 Jean-Baptiste MONNOT Dimanche 12 juillet 2026 François MENISSIER Dimanche 19 juillet 2026 George WARREN Dimanche 26 juillet 2026 Andrea PEDRAZZINI .

Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 44 30 21 14 assoabbatialesaintouenderouen@gmail.com

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English : Les concerts d’orgue à l’abbatiale Saint-Ouen

L’événement Les concerts d’orgue à l’abbatiale Saint-Ouen Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme