Courtivore en short, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Courtivore en short Dimanche 17 mai, 11h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Début : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T11:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Concoctée par le festival Courtivore, cette séance ravira la rétine des enfants et de leurs parents, qui pourront voter pour leur film préféré ! Le prix du jeune public sera remis lors de la finale du festival le samedi 13 juin à l’Omnia.
Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie
© Justine Decroix