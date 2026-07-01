Un week-end au Canal, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Un week-end au Canal 1 – 30 août Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T13:00:00+02:00 – 2026-08-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Venez profiter gratuitement des animations mises en place par la Métropole Rouen Normandie, pour toute la famille et pour tous les goûts : voile, kayak, jeux gonflables, spectacles ou bronzette, c’est vraiment l’été !

Sur l’eau…

Embarquez avec les clubs de la Métropole et ses alentours pour une promenade sur l’eau, en canoë ou en voilier. Et initiez-vous, seul ou en famille, aux plaisirs de la navigation.

… et au bord de l’eau

Jeux, structures gonflables, murs d’escalade… Chaque week-end, une offre de loisirs renouvelée vous attend. Et ouvrez l’œil : des artistes ne seront jamais loin.

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie

Chaque week-end d’août, ambiance navigation et farniente sur les bords du canal Camille-Claudel à Rouen.