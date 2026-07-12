En-quête à l’historial Jeanne d’Arc ‎ ‎ ‎ Historial Jeanne d’Arc Rouen

Informations pratiques

Rouen

En-quête à l’historial Jeanne d’Arc ‎ ‎ ‎

Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Au cœur du palais de l’Archevêché, les murs de pierre de l’Historial Jeanne d’Arc renferment de nombreux secrets. Parmi ceux encore non élucidés, la présence d’étranges gravures qui ornent les tourelles de l’escalier… Par qui et à quelle époque ont été gravés ces mystérieux symboles ? À vous de mener l’enquête !? Carnet en main, toute la famille part à la recherche des précieux indices dissimulés dans les salles et collections du musée. Saurez-vous éliminer les suspects jusqu’à résoudre l’énigme?? .

Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En-quête à l’historial Jeanne d’Arc ‎ ‎ ‎

L’événement En-quête à l’historial Jeanne d’Arc ‎ ‎ ‎ Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme