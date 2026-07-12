En-quête à l’historial Jeanne d’Arc Historial Jeanne d’Arc Rouen
mercredi 22 juillet 2026 · Historial Jeanne d'Arc · Rouen
Informations pratiques
Rouen
En-quête à l’historial Jeanne d’Arc
Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Au cœur du palais de l’Archevêché, les murs de pierre de l’Historial Jeanne d’Arc renferment de nombreux secrets. Parmi ceux encore non élucidés, la présence d’étranges gravures qui ornent les tourelles de l’escalier… Par qui et à quelle époque ont été gravés ces mystérieux symboles ? À vous de mener l’enquête !? Carnet en main, toute la famille part à la recherche des précieux indices dissimulés dans les salles et collections du musée. Saurez-vous éliminer les suspects jusqu’à résoudre l’énigme?? .
Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint-Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : En-quête à l’historial Jeanne d’Arc
L’événement En-quête à l’historial Jeanne d’Arc Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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