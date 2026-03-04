Photographie de poche, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Photographie de poche, bibliothèque patrimoniale, Rouen mercredi 15 juillet 2026.

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:00:00+02:00

Initiez-vous aux principes et réglages de bases de la photographie à travers le mode expert de votre smartphone. Le photographe de la bibliothèque vous propose une balade dans le quartier à la découverte du potentiel de votre appareil.

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
© Freepik