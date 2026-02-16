Une ville, des quartiers De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants Près de l’église Rouen

Une ville, des quartiers De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants

Près de l’église 22 rue Saint-Patrice, Rouen Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.

24 juillet De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants

Rdv Près de l’église, 22 rue Saint-Patrice, Rouen Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/de-la-rue-saint-patrice-aux-bons-enfants .

Près de l’église 22 rue Saint-Patrice, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une ville, des quartiers De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants

L’événement Une ville, des quartiers De la rue Saint-Patrice aux Bons-Enfants Rouen a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Rouen tourisme