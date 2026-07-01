Informations pratiques

Rouen

Visite guidée nocturne du Donjon de Rouen

Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

À la tombée de la nuit, venez découvrir le Donjon et son décor de château reconstitué dans une ambiance unique. Entre récits historiques et expérimentations, cette visite invite à explorer les multiples facettes de la vie quotidienne de nos ancêtres. De l’alimentation à la guerre, en passant par l’hygiène et les savoir-faire, le guide dévoile les réalités, les usages et les secrets de la vie au début du XIII? siècle. .

Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite guidée nocturne du Donjon de Rouen

L’événement Visite guidée nocturne du Donjon de Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité