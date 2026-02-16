Une ville, des quartiers De Saint-Ouen aux Pénitents Place du Général De Gaulle Rouen
Place du Général De Gaulle Devant l’abbatiale Saint-Ouen Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
2026-07-31
Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.
31 juillet De Saint-Ouen aux Pénitents
Rdv Devant l’abbatiale Saint-Ouen, Place du Général De Gaulle, Rouen Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/de-saint-ouen-aux-penitents .
