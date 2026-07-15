Informations pratiques

Rouen

Portrait en live

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 11:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Diplômée de la Sorbonne Magdalena a étudié à Paris 1 . Abordant autant les thématiques des Arts

Graphiques que celles des Arts Plastiques, elle combine plusieurs techniques afin d’effectuer votre

portrait en live lors d’une session qui aura lieu sur la journée du 31 juillet prochain. .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com

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English : Portrait en live

L’événement Portrait en live Rouen a été mis à jour le 2026-07-08 par Seine-Maritime Attractivité