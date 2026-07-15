Portrait en live Rouen
vendredi 31 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Portrait en live
9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Diplômée de la Sorbonne Magdalena a étudié à Paris 1 . Abordant autant les thématiques des Arts
Graphiques que celles des Arts Plastiques, elle combine plusieurs techniques afin d’effectuer votre
portrait en live lors d’une session qui aura lieu sur la journée du 31 juillet prochain. .
9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com
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English : Portrait en live
L’événement Portrait en live Rouen a été mis à jour le 2026-07-08 par Seine-Maritime Attractivité
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