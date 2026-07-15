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AGENDA · Rouen

Portrait en live Rouen

vendredi 31 juillet 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
9 Rue Alsace Lorraine
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Portrait en live

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Diplômée de la Sorbonne Magdalena a étudié à Paris 1 . Abordant autant les thématiques des Arts
Graphiques que celles des Arts Plastiques, elle combine plusieurs techniques afin d’effectuer votre
portrait en live lors d’une session qui aura lieu sur la journée du 31 juillet prochain.   .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie   atelier9rouen@gmail.com

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English : Portrait en live

L’événement Portrait en live Rouen a été mis à jour le 2026-07-08 par Seine-Maritime Attractivité

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