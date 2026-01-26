À pied d’oeuvre Rencontre avec Franck Courtès, auteur Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

À pied d’oeuvre Rencontre avec Franck Courtès, auteur

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Assistez à la projection du film À pied d’oeuvre en présence de l’auteur du roman !Amoureux

Publié aux éditions Gallimard, vous êtes peut être tombé sur ce roman de Franck Courtès À pied d’oeuvre.



À l’occasion de la projection du film, rencontrez l’auteur ainsi que le réalisateur autour du verre de l’amitié. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

Attend the screening of the film ‘À pied d’oeuvre’ in the presence of the author of the novel!

