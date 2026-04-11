Visite atelier Scan et impression à l’Hôtel de Sade Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Visite atelier Scan et impression à l’Hôtel de Sade

Mardi 21 avril 2026 à partir de 14h. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Participez à la visite atelier Scan et Impression de l’Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence.Enfants

L’Hôtel de Sade vous ouvre ses portes pour une visite thématique.



Venez y expérimenter vous-mêmes les outils numériques 3D et découvrir comment ils aident à la conservation des collections archéologiques de Glanum présentes à l’Hôtel de Sade.



Seuls les billets enfants et adultes participants peuvent être réservés. Les adultes souhaitant accompagner un enfant, sans participer, devront s’acquitter du droit d’entrée sur place, le jour de la visite, au tarif de 4€/personne. Ils seront reçus de manière prioritaire en caisse. Cependant la réservation via l’e-billetterie pour tous les autres (enfants et adultes participants) est indispensable afin de s’assurer une place.

Plus aucune réservation n’est prise par téléphone ni par mail. .

Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04

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English :

Join us for the ‘Scan and Print’ workshop tour at the Hôtel de Sade in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Visite atelier Scan et impression à l’Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles