Séjour pilates & découverte provençale Saint-Rémy-de-Provence
Séjour pilates & découverte provençale Saint-Rémy-de-Provence vendredi 5 juin 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Séjour pilates & découverte provençale
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 850 – 850 – 1250 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Pilates Harmony vous propose un séjour pilates et découverte provençale du 5 au 7 juin sous le soleil de Saint-Rémy-de-Provence.
Au cœur des Alpilles, vivez un séjour d’exception mêlant bien-être, sport et art de vivre provençal
– 5 heures de Pilates encadrées pour renforcer le corps, améliorer la mobilité et relâcher les tensions
– Hébergement de prestige et typique provençal
– Pension complète avec cuisine provençale préparée par une cheffe privée
– Moments de détente piscine, pétanque et douceur de vivre au soleil
– découverte de la Provence au cœur de Saint-Rémy-de-Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Pilates Harmony invites you to join us for a Pilates retreat and a tour of Provence from 5 to 7 June in sunny Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Séjour pilates & découverte provençale Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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