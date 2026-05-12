Saint-Rémy-de-Provence

Séjour pilates & découverte provençale

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 850 – 850 – 1250 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Pilates Harmony vous propose un séjour pilates et découverte provençale du 5 au 7 juin sous le soleil de Saint-Rémy-de-Provence.

Au cœur des Alpilles, vivez un séjour d’exception mêlant bien-être, sport et art de vivre provençal

– 5 heures de Pilates encadrées pour renforcer le corps, améliorer la mobilité et relâcher les tensions

– Hébergement de prestige et typique provençal

– Pension complète avec cuisine provençale préparée par une cheffe privée

– Moments de détente piscine, pétanque et douceur de vivre au soleil

– découverte de la Provence au cœur de Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Pilates Harmony invites you to join us for a Pilates retreat and a tour of Provence from 5 to 7 June in sunny Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Séjour pilates & découverte provençale Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles