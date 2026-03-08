Summer Tour dans les Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Summer Tour dans les Alpilles

Du mardi 9 au vendredi 12 juin 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-12

Provence et tourisme en e-bike et Mas9Romanin vous propose le Summer Tour 2026 !

Rendez-vous le mardi 9 juin au vendredi 12 juin 2026 pour 4 jours et 3 nuits d’aventure dans les Alpilles.



Ce circuit vous permet de découvrir les villes et villages d’Arles, Fontvieille, Gordes, Rousillon, Avignon, villeneuve-les-Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-Provence dans la joie et la bonne humeur.



Parcourez le territoire en vélo à assistance électrique avec un accompagnement. Le tarif comprend la location du vélo, l’hébergement, les petits déjeuner, repas du midi ou pique-nique, entrées aux monuments, assistance panne vélo. Sont exclus les repas du soir et les extras sur les journées.



Les réservations doivent se faire avant le 17 mai. .

+33 6 99 48 76 68 sejoursavignon84@gmail.com

English :

Provence and e-bike tourism: Mas9Romanin presents the Summer Tour 2026!

