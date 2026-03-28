Nouveau regard sur le Gaulois de Glanum, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence

Nouveau regard sur le Gaulois de Glanum Vendredi 12 juin, 18h30 Hôtel de Sade Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Isabelle Hasselin, conservatrice des collections au Centre des monuments nationaux, présentera l’apport des études iconographique, pétrographique, de la polychromie et de la restauration dans la connaissance que nous avons aujourd’hui du fameux « gaulois accroupi » de Glanum.

Hôtel de Sade 1 rue du Parage, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.hotel-de-sade.fr À l’origine, ce site est occupé par un vaste ensemble thermal datant du IVe siècle de notre ère, progressivement révélé grâce aux différentes campagnes de fouilles conduites depuis les années 1940. Via l’axe Cavaillon / Nîmes à 21 kilomètres au sud d’Avignon et 27 kilomètres au nord-est d’Arles – Via A9 : Sortie n°24 puis RN86 Nîmes puis D999 jusqu’à Tarascon, D99 jusqu’à Saint-Rémy-de-Provence.

Isabelle Hasselin, conservatrice des collections au Centre des monuments nationaux, présentera l’apport des études iconographique, pétrographique, de la polychromie et de la restauration dans la que…

© Anne Lesage