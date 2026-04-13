Vol au-dessus des monuments, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence

Vol au-dessus des monuments 12 – 14 juin Hôtel de Sade Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Avec l’apparition des drones, au début des années 2000, les possibilités de survols des monuments offrent des perspectives nouvelles : silencieux et respectueux de la faune, maniables et stables à la fois, plus écologiques qu’un avion ou une fusée, les drones survolent de près ou de loin paysages et monuments…

Le Centre des monuments nationaux a invité la société marseillaise We are content(s) et David Bordes à survoler, en 2023, les monuments du CMN en région Provence-Alpes-Côte d’Azur révélant leur géométrie singulière et esthétique.

Vous pourrez retrouver quelques-unes de ces images insolites en parcoutant cette exposition.

Hôtel de Sade 1 rue du Parage, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.hotel-de-sade.fr À l’origine, ce site est occupé par un vaste ensemble thermal datant du IVe siècle de notre ère, progressivement révélé grâce aux différentes campagnes de fouilles conduites depuis les années 1940. Via l’axe Cavaillon / Nîmes à 21 kilomètres au sud d’Avignon et 27 kilomètres au nord-est d’Arles – Via A9 : Sortie n°24 puis RN86 Nîmes puis D999 jusqu’à Tarascon, D99 jusqu’à Saint-Rémy-de-Provence.

Avec l’apparition des drones, au début des années 2000, les possibilités de survols des monuments offrent des perspectives nouvelles : silencieux et respectueux de la faune, maniables et stables à la…

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