Saint-Rémy-de-Provence

Animation à la petite ferme

Samedi 6 juin 2026 de 9h à 17h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Animations à la petite ferme L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?

Dans le cadre des journées nationales de l’agriculture, nous organisons des animations, jeux, débat, sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation.

Animations à la petite ferme ❁ Gratuit

L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?

Dans le cadre des journées nationales de l’agriculture, nous organisons des animations, jeux, débat, sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation.

La petite ferme pédagogique: Informations www.lapetitefermedesaintremy.fr .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Activities at the petting farm The future of agriculture: what lies ahead on our plates?

As part of National Agriculture Days, we are organising activities, games and discussions on the theme of agriculture and food.

L’événement Animation à la petite ferme Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Parc Naturel Régional des Alpilles