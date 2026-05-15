Animation à la petite ferme Saint-Rémy-de-Provence
Animation à la petite ferme Saint-Rémy-de-Provence samedi 6 juin 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Animation à la petite ferme
Samedi 6 juin 2026 de 9h à 17h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Animations à la petite ferme L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?
Dans le cadre des journées nationales de l’agriculture, nous organisons des animations, jeux, débat, sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation.
Animations à la petite ferme ❁ Gratuit
L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?
Dans le cadre des journées nationales de l’agriculture, nous organisons des animations, jeux, débat, sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation.
La petite ferme pédagogique: Informations www.lapetitefermedesaintremy.fr .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Activities at the petting farm The future of agriculture: what lies ahead on our plates?
As part of National Agriculture Days, we are organising activities, games and discussions on the theme of agriculture and food.
L’événement Animation à la petite ferme Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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