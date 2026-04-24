Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une compétition pour intégrer le Grand Théâtre se prépare ! Danseurs, comédiens, chanteurs, s’habillent de leurs costumes de scène pour tenter une chance incroyable !Familles

Entre une metteur en scène déjantée, des personnages loufoques, le rêve d’un soir semble compromis. Parviendront-ils à décrocher l’étoile et vivre leur passion ?



Paillettes, humour, amitié, émotion, rencontres touchantes seront de la partie.



Au rythme des mélodies dansantes de Starmania, Mylène Farmer, Jenifer ou encore Vianney, laissez-vous emporter dans un univers rempli de lumières, de strass et de paillettes, à la rencontre de personnages étonnants et émouvants… .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 37 culture@ville-srdp.fr

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English :

A competition to join the Grand Théâtre is in the pipeline! Dancers, actors and singers are donning their stage costumes to seize this incredible opportunity!

L’événement Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles