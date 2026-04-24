Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence
Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence samedi 23 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une compétition pour intégrer le Grand Théâtre se prépare ! Danseurs, comédiens, chanteurs, s’habillent de leurs costumes de scène pour tenter une chance incroyable !Familles
Entre une metteur en scène déjantée, des personnages loufoques, le rêve d’un soir semble compromis. Parviendront-ils à décrocher l’étoile et vivre leur passion ?
Paillettes, humour, amitié, émotion, rencontres touchantes seront de la partie.
Au rythme des mélodies dansantes de Starmania, Mylène Farmer, Jenifer ou encore Vianney, laissez-vous emporter dans un univers rempli de lumières, de strass et de paillettes, à la rencontre de personnages étonnants et émouvants… .
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 37 culture@ville-srdp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A competition to join the Grand Théâtre is in the pipeline! Dancers, actors and singers are donning their stage costumes to seize this incredible opportunity!
L’événement Paillettes d’un soir à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Alpilium Fora Saint-Rémy-de-Provence 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, HM CLAUSE SRY, Saint-Rémy-de-Provence 1 mai 2026
- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE Les jardins de Mistral à vélo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE De Saint-Rémy aux Baux Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Le vignoble des Alpilles, rêve antique (Circuit 2 / Centre) Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône 1 mai 2026